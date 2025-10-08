Samsung готує запуск бета-тестування One UI 8.5 наприкінці листопада

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Samsung планує запустити публічне бета-тестування оболонки One UI 8.5 вже наприкінці листопада 2025 року, що є нетиповим кроком для проміжного оновлення. За даними SamMobile, перша тестова версія може стати доступною в останній тиждень місяця, орієнтовно з 24 листопада.

Незвичність ситуації полягає в тому, що Samsung зазвичай не проводить бета-тестування для проміжних версій інтерфейсу, однак останні релізи порушили традиційний графік. Зокрема, One UI 7.0 вийшла у квітні 2025 року, а не наприкінці 2024-го, після чого компанія пропустила точкові оновлення й одразу перейшла до One UI 8.0.

Оновлення One UI 8.5 базується на Android 16 QPR2 і за попередніми даними воно матиме чимало візуальних та функціональних змін. Його дебют очікується разом із серією Galaxy S26, яка вийде на початку 2026 року.

Наразі невідомо, які саме пристрої братимуть участь у бета-програмі, але очікується, що до неї увійдуть флагмани останніх двох років. Географія тестування також залишається невідомою, хоча можна припустити, що до неї потраплять країни, які традиційно беруть участь у подібних програмах Samsung.

Раніше ми повідомляли, що в прошивці One UI 8.5 можуть з'явитися жести подвійного постукування по задній панелі, а в Галереї Samsung може відмовитись від резервного копіювання фото з Microsoft OneDrive. Більше про оновлення One UI 8.5 можна дізнатись у відеоматеріалі SamMobile нижче.