Samsung запустила бета-програму One UI 8 для моделей Galaxy A36, A35, A55, A54 та серії S23

Samsung офіційно запустила бета-тестування інтерфейсу One UI 8 на базі Android 16 для низки смартфонів серії Galaxy A та Galaxy S23. Оновлення доступне для моделей Galaxy A36, A35, A55, A54, а також для флагманської серії Galaxy S23. Про це пише Sammobile.

Бета-програма One UI 8 для цих моделей проходить лише в США, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Для участі в ній користувачам необхідно пройти процес реєстрації через застосунок Samsung Members.

Galaxy A36, найновіший представник серії A, отримав бета-версію One UI 8 з номером збірки A366EXXU4ZYHD. Розмір оновлення становить 2,1 ГБ.

Для Galaxy A55 оновлення доступне з номером A556EXXUAZYH6 та має розмір 1,9 ГБ.

Galaxy A54 та Galaxy A35 також вже почали отримувати бета-прошивку One UI 8. Оновлення для всіх цих моделей з'явилось в Індії і скоро його варто очікувати в США, Великобританії та Південній Кореї.

Щодо флагманів Galaxy S23, то попередня інформація вказувала на запуск бета-програми 8 вересня, однак оновлення стало доступним раніше — вже з’явилися перші повідомлення про його встановлення.

Запуск бети One UI 8 для складаних моделей Galaxy Fold5 і Flip5 також заплановано на вересень, але інформації про появу оновлення для них поки немає.

До слова, раніше повідомлялось, що Samsung почне розгортання стабільної версії One UI 8 на базі Android 16 вже у вересні і першими це оновлення отримають смартфони серії Galaxy S25.