Samsung почала масове виробництво камер із безперервним зумом, але не для смартфонів Galaxy

Компанія Samsung розпочала масове виробництво нових модулів камер для смартфонів із технологією безперервного оптичного зуму. Про це пише NotebookCheck. За даними китайських джерел, ці сенсори призначені для флагманських моделей китайських виробників і найближчим часом не з’являться у власних пристроях серії Galaxy.

На відміну від більшості сучасних камер смартфонів, які використовують фіксований оптичний зум (наприклад, 3x або 5x) і цифрове збільшення між цими значеннями, нова система Samsung дозволяє змінювати фокусну відстань у широкому діапазоні без втрати якості. Це досягається завдяки рухомим внутрішнім елементам об’єктива, подібно до професійних фотокамер. Такий підхід забезпечує чітке зображення на будь-якому рівні збільшення в межах доступного діапазону.

Попри те, що розробка належить Samsung, перші смартфони з такими камерами випустять китайські виробники. За даними джерел, підрозділ Samsung Electro-Mechanics створив і запустив у серійне виробництво ці модулі на замовлення кількох китайських брендів.

Причиною такого рішення називають бізнес-стратегію компанії. Китайські виробники швидше впроваджують нові та ще не перевірені технології, щоб виділитися на ринку, тоді як Samsung обирає більш обережний підхід — тестування та оптимізацію перед інтеграцією у власні флагманські моделі.

Таким чином, власники майбутніх смартфонів Galaxy, зокрема серії S26, скоріш за все, не отримають цю функцію. Однак, якщо технологія добре себе зарекомендує на китайських смартфонах, то, можливо, вона з'явиться у флагманах серії Galaxy S27.