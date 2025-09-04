Samsung офіційно представила Galaxy S25 FE

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Samsung на IFA 2025 у Берліні офіційно представила Galaxy S25 FE. Зовні він схожий на попередню модель S24 FE, проте отримав більшу батарею та низку покращень.

Пристрій оснащений SoC Exynos 2400, 8 ГБ оперативної пам’яті та до 512 ГБ вбудованої пам’яті. Galaxy S25 FE отримав на 10% більшу парову камеру порівняно з S24 FE, трохи більшу батарею ємністю 4 900 мА·год і підтримку швидкої зарядки 45 Вт.

На передній панелі встановлений 6,7-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X LTPS з роздільною здатністю Full HD+, піковою яскравістю 1 900 ніт та частотою оновлення 120 Гц. Пристрій отримав сканер відбитків у екрані та оновлену фронтальну камеру на 12 МП.

Основна камера складається з трьох сенсорів, які, схоже, залишилися такими ж, як у S24 FE: головна 50 МП f/1.8 з OIS, ультраширококутна 12 МП f/2.2 із кутом огляду 123° та 8 МП 3x телефото f/2.4 з OIS.

Корпус смартфона має товщину 7,4 мм та сертифікацію IP68 для захисту від води та пилу. Лицьова та тильна панелі захищені Gorilla Glass Victus+, а рамка з армованого алюмінію стала ще міцнішою.

Galaxy S25 FE оснащений Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E та набором ШІ-функцій, зокрема Gemini Live, ProVisual Engine, Now Bar, Circle to Search, Generative Edit, Portrait Studio, Audio Eraser і Instant Slow-mo. Смартфон також підтримує бездротову та зворотну бездротову зарядку.

Новинка працює під управлінням One UI 8 на базі Android 16 і обіцяє сім років оновлень ОС та патчів безпеки.

Galaxy S25 FE пропонується в чотирьох кольорах — Icyblue, Jetblack, Navy та White. Новинка вже доступна для покупки за ціною від 30 999 грн.

До речі, разом з Galaxy S25 FE, компанія Samsung також показала планшети Galaxy Tab S11 та Galaxy Tab S11 Ultra з чипами MediaTek Dimensity 9400+ та ШІ-функціями.