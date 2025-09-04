Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Samsung офіційно представила Galaxy S25 FE

Samsung офіційно представила Galaxy S25 FE
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
4 вересня, 12:52
0

Компанія Samsung на IFA 2025 у Берліні офіційно представила Galaxy S25 FE. Зовні він схожий на попередню модель S24 FE, проте отримав більшу батарею та низку покращень.

Пристрій оснащений SoC Exynos 2400, 8 ГБ оперативної пам’яті та до 512 ГБ вбудованої пам’яті. Galaxy S25 FE отримав на 10% більшу парову камеру порівняно з S24 FE, трохи більшу батарею ємністю 4 900 мА·год і підтримку швидкої зарядки 45 Вт.

На передній панелі встановлений 6,7-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X LTPS з роздільною здатністю Full HD+, піковою яскравістю 1 900 ніт та частотою оновлення 120 Гц. Пристрій отримав сканер відбитків у екрані та оновлену фронтальну камеру на 12 МП.

Основна камера складається з трьох сенсорів, які, схоже, залишилися такими ж, як у S24 FE: головна 50 МП f/1.8 з OIS, ультраширококутна 12 МП f/2.2 із кутом огляду 123° та 8 МП 3x телефото f/2.4 з OIS.

Корпус смартфона має товщину 7,4 мм та сертифікацію IP68 для захисту від води та пилу. Лицьова та тильна панелі захищені Gorilla Glass Victus+, а рамка з армованого алюмінію стала ще міцнішою.

Galaxy S25 FE оснащений Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E та набором ШІ-функцій, зокрема Gemini Live, ProVisual Engine, Now Bar, Circle to Search, Generative Edit, Portrait Studio, Audio Eraser і Instant Slow-mo. Смартфон також підтримує бездротову та зворотну бездротову зарядку. 

Новинка працює під управлінням One UI 8 на базі Android 16 і обіцяє сім років оновлень ОС та патчів безпеки.

Galaxy S25 FE пропонується в чотирьох кольорах — Icyblue, Jetblack, Navy та White. Новинка вже доступна для покупки за ціною від 30 999 грн.

До речі, разом з Galaxy S25 FE, компанія Samsung також показала планшети Galaxy Tab S11 та Galaxy Tab S11 Ultra з чипами MediaTek Dimensity 9400+ та ШІ-функціями.

Смартфони Samsung Galaxy S25 FE
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Українська онлайн-трансляція next@Acer з IFA 2025
Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду