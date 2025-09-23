Українська правда
Samsung відмовиться в One UI 8.5 від резервного копіювання фото з Microsoft OneDrive

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
23 вересня, 22:00
У новій версії програмного інтерфейсу Samsung One UI 8.5 компанія планує припинити інтеграцію з Microsoft OneDrive для збереження фото та відео. Як пишуть в Android Authority, про це свідчать дані з аналізу APK-файла застосунку "Галерея", де виявлено рядки коду з повідомленням про завершення підтримки цієї функції.

Протягом кількох років користувачі смартфонів Galaxy могли синхронізувати медіафайли з OneDrive безпосередньо з "Галереї". Тепер Samsung готує перехід на власне хмарне рішення — Samsung Cloud. Такий крок відповідає загальній тенденції в індустрії, коли виробники прагнуть посилити екосистему власних сервісів.

Наразі невідомо, коли саме відбудеться відключення OneDrive. У коді застосунку використано формулювання "скоро закінчиться", однак конкретних дат не вказано. Очікується, що компанія попередить користувачів заздалегідь і надасть час для перенесення даних. Відкритим залишається питання, як саме відбуватиметься міграція існуючих резервних копій та які умови зберігання — безкоштовні чи платні — запропонує Samsung у власному сервісі.

Окрім змін у хмарному зберіганні, One UI 8.5 має включати й інші нововведення. Нещодавній витік зображень нового інтерфейсу показав, як зміниться вигляд стандартних застосунків Samsung. Зокрема зміни очікуються в додатках "Телефон", "Налаштування", "Galaxy Themes", "Обслуговування пристрою" та інших.

