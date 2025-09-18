Samsung почне показувати рекламу на своїх розумних холодильниках, але поки що тільки в США

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung підтвердила, що на дисплеях розумних холодильників із Family Hub з’явиться реклама. Поки що таке оновлення отримають лише користувачі у США.

У заяві, яку південнокорейська компанія надіслала виданню Android Authority, йдеться про те, що Samsung прагне "впроваджувати інновації та підвищувати цінність послуг" для своїх клієнтів. У межах цих зусиль запускають пілотну програму, що показуватиме різноманітні акції та спеціально підібрану рекламу на певних моделях холодильників з Family Hub у США.

Компанія уточнює, що реклама з’являтиметься тільки в режимі Cover Screen. У звичайному використанні її не буде. Крім того, якщо користувач обере для Cover Screen відображення фотографій чи мистецьких робіт, реклама також не показуватиметься.

Також Samsung каже, що рекламу можна закрити на Cover Screen, щоб певні оголошення більше не з'являлися протягом періоду промо кампанії. Попри це не зрозуміло, чи можна буде відімкнути рекламу повністю.

Компанія не уточнює, які саме моделі холодильників показуватимуть рекламу. Втім, навіть найдешевші версії Family Hub у США коштують від $1800 до $3500, тож навряд чи власники таких дорогих пристроїв оцінять подібні зміни. Поки що Samsung також не повідомляє про плани запроваджувати рекламу на інших ринках.

Нагадаємо, що раніше холодильники Samsung з вбудованою системою AI Family Hub також навчилися розрізняти голоси членів родини.