Samsung розробляє носимий пристрій для зчитування активності мозку та ШІ-алгоритми для виявлення хвороб серця

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Samsung у співпраці з кафедрою біомедичної інженерії університету Ханян, що у Південній Кореї, розробляє носимий пристрій Ear-EEG — електроенцефалограф у формі навушника, що кріпиться навколо вуха і фіксує електричну активність мозку.

На відміну від фірмових навушників серії Galaxy Buds, які не підтримують відстеження біометричних показників, Ear-EEG передає сигнали мозкової активності через інтерфейс "мозок-комп’ютер" і задуманий для використання у повсякденних умовах.

Samsung окреслює два прикладні сценарії. Перший — виявлення сонливості та моніторинг зниження здатності користувача концентруватися протягом певного часу; ці дані компанія пропонує застосовувати для дослідження поведінки в навчанні та покращення освітніх підходів.

Другий напрямок стосується оцінки реакції на контент. За словами розробників, у поєднанні з алгоритмами штучного інтелекту Ear-EEG здатний визначати, чи подобається людині відео, з точністю до 92,86%.

Прототипи нового носимого пристрою Samsung Ear-EEG Samsung

Дослідження, пов’язані з цією технологією, вже опубліковані у рецензованому журналі IEEE Sensors Journal. Наразі представлено кілька прототипів пристрою, проте терміни його можливого виходу на ринок залишаються невідомими.

Паралельно з розробками у сфері нейротехнологій Samsung розвиває напрямок моніторингу серцево‑судинних захворювань. У співпраці з корейською компанією Medical AI вона інтегрує алгоритми штучного інтелекту у свої смартгодинники для виявлення систолічної дисфункції лівого шлуночка (LVSD) — захворювання, що спричиняє близько половини випадків серцевої недостатності.

Технологія працює на основі внутрішнього алгоритму Medical AI для аналізу 12-канального ЕКГ та дозволяє проводити обстеження навіть у людей без симптомів, що може знизити кількість госпіталізацій і витрати на лікування. У компанії підкреслюють, що ця функція стане частиною ширшої стратегії профілактики та персоналізованого підходу до здоров’я, де носимі пристрої виконують роль інструментів раннього попередження.