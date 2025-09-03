Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Samsung випустила нові мобільні аудіосистеми для вечірок

Samsung випустила нові мобільні аудіосистеми для вечірок
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
3 вересня, 18:00
0

Samsung представила дві нові моделі мобільних акустичних систем Sound Tower — ST50F та ST40F. Їх оснащено підсвіткою Party Lights+ з п’ятьма готовими пресетами та шістьма динамічними ефектами, якими можна керувати через застосунок.

Світлова система у реальному часі підлаштовується під музику, аналізуючи ритми та частоти, й запускає десятки світлодіодів. Серед налаштовуваних ефектів є різні кольорові анімації.

LED-підсвітка охоплює всю колонку, створюючи ефект 360°. Вона підсвічує вуфери й твітери, має лінійні ліхтарі по периметру, кришталеві ефекти в центрі та знизу, а також підсвітку ручки з панеллю керування.

Заразом Sound Tower ST50F та ST40F мають додаткові функції для розваги, як-от режими DJ Booth та Karaoke, а також вхід для гітари, аби перетворити будь-яке місце на сцену.

За звук відповідає технологія Samsung Wevaguide з подвійними купольними твітерими, яка робить сцену ширшою та рівномірнішою. Колонки підтримують кілька режимів — від Deep, Punchy та Gentle до Standard, Wide, Stadium і Outdoor, щоб підлаштовувати звучання під різні умови. Додатковий плюс — захист від води за стандартом IPX4.

З-поміж інших технічних характеристик, Sound Tower ST50F забезпечує до 18 годин роботи від акумулятора, має два 6,5-дюймові вуфери, 1-дюймові двокупольні твітери та коштує $699. ST40F дає 12 годин відтворення звуку, має 5,25-дюймові подвійні вуфери, 3/4-дюймові двокупольні твітери та коштує $499.

Читайте також: Огляд аудіосистеми Samsung Sound Tower MX-ST50B.

Samsung Sound Tower Колонки
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Українська онлайн-трансляція next@Acer з IFA 2025
Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду