Samsung випустила нові мобільні аудіосистеми для вечірок

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung представила дві нові моделі мобільних акустичних систем Sound Tower — ST50F та ST40F. Їх оснащено підсвіткою Party Lights+ з п’ятьма готовими пресетами та шістьма динамічними ефектами, якими можна керувати через застосунок.

Світлова система у реальному часі підлаштовується під музику, аналізуючи ритми та частоти, й запускає десятки світлодіодів. Серед налаштовуваних ефектів є різні кольорові анімації.

LED-підсвітка охоплює всю колонку, створюючи ефект 360°. Вона підсвічує вуфери й твітери, має лінійні ліхтарі по периметру, кришталеві ефекти в центрі та знизу, а також підсвітку ручки з панеллю керування.

Заразом Sound Tower ST50F та ST40F мають додаткові функції для розваги, як-от режими DJ Booth та Karaoke, а також вхід для гітари, аби перетворити будь-яке місце на сцену.

За звук відповідає технологія Samsung Wevaguide з подвійними купольними твітерими, яка робить сцену ширшою та рівномірнішою. Колонки підтримують кілька режимів — від Deep, Punchy та Gentle до Standard, Wide, Stadium і Outdoor, щоб підлаштовувати звучання під різні умови. Додатковий плюс — захист від води за стандартом IPX4.

З-поміж інших технічних характеристик, Sound Tower ST50F забезпечує до 18 годин роботи від акумулятора, має два 6,5-дюймові вуфери, 1-дюймові двокупольні твітери та коштує $699. ST40F дає 12 годин відтворення звуку, має 5,25-дюймові подвійні вуфери, 3/4-дюймові двокупольні твітери та коштує $499.

Читайте також: Огляд аудіосистеми Samsung Sound Tower MX-ST50B.