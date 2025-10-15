Офіційно: XR-гарнітура Samsung Project Moohan дебютує 21 жовтня 2025 року

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung оголосила, що 21 жовтня 2025 року проведе спеціальний захід Worlds Wide Open, на якому вперше детально представить свою довгоочікувану XR‑гарнітуру — Project Moohan. Це буде перший продукт, створений на базі Android XR, нової платформи змішаної реальності, яку компанія розробляє спільно з Google та Qualcomm.

Samsung описує Moohan як "перший проривний продукт для Android XR", який має продемонструвати справжній потенціал XR‑технологій. Гарнітура позиціонується як пристрій, що поєднує практичність щоденного використання з новими форматами розваг і роботи у віртуальному та змішаному середовищі. Перші прототипи гарнітури журналісти змогли протестувати ще наприкінці 2024 року, але тепер компанія готова до повноцінного запуску.

До речі, у нещодавньому витоку стали відомі практично усі характеристики гарнітури, а також її офіційна назва. Тож залишилось дізнатись лише про особливості новинки, плани щодо доступності та ціну пристрою.

Нагадаємо, головним конкурентом Project Moohan буде Vision Pro, проте Apple вже готує оновлену версію своєї гарнітури з потужнішим чипом. Крім цього, за повідомленнями, компанія зміщує фокус на розробку розумних окулярів, відклавши роботу над полегшеною версією.