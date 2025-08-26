XR-гарнітура Samsung вийде у жовтні та коштуватиме менше, ніж Apple Vision Pro

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung та Google наприкінці 2024 року анонсували нову гарнітуру розширеної реальності, під робочою назвою проєкт Moohan, та трохи згодом навіть показала її журналістам, а вже незабаром вона стане доступною і для покупців. Як пише NewsWorks, офіційна презентація пристрою відбудеться 29 вересня 2025 року.

Гарнітуру покажуть під час події Galaxy Unpacked, яка пройде наступного місяця, а ще за два тижні, 13 жовтня 2025 року, вона надійде у продаж у Південній Кореї. Згідно з повідомленнями, новинка коштуватиме від 2,5 до 4 мільйонів вон, або ж $1800-$2000, дешевше, ніж Apple Vision Pro, вартість якої розпочинається з $3499.

Після релізу на домашньому ринку, південнокорейська компанія розпочне продаж Moohan і в інших регіонах, однак часових рамок виходу на глобальний ринок поки що немає. Samsung очікує, що до кінця 2025 року зможе поставити близько 100 тисяч одиниць гарнітури. Для порівняння Apple минулого року поставила 224 тисячі Vision Pro.

Згідно з попередніми чутками, гарнітура Moohan матиме процесор Snapdragon XR2+, два micro-OLED дисплеї з частотою оновлення 90 Гц, 12 камер та зовнішній акумулятор. Вона працюватиме на представленій минулого року платформі Google — Android XR.

Нагадаємо, раніше також з'явилися повідомлення, що Samsung до кінця 2026 року планує випустити розумні окуляри для конкуренції з Ray-Ban від Meta. Вони використовуватимуть власну платформу південнокорейської компанії.

