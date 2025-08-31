Samsung відновлює будівництво чипового заводу в США після контракту з Tesla

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Південнокорейська компанія Samsung поновила інвестиції у будівництво заводу з виробництва чипів у місті Тейлор, штат Техас, США. Про це повідомляє видання ET News з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Будівництво об’єкта було розпочато у 2021 році, однак у вересні 2024 року компанія призупинила роботи через низький попит на її чипи. У липні 2025 року Tesla уклала з Samsung контракт на постачання 2-нанометрових чипів, що стало поштовхом до відновлення проєкту. Згідно з новим планом, Samsung інвестує у завод $4 млрд.

Компанія вже замовила обладнання на суму близько $2,87 млрд та розпочала набір інженерного персоналу для будівництва. Найм працівників відбуватиметься у два етапи — у вересні та листопаді.

За словами представників Samsung, процес відбору кадрів завершено, а партнери компанії вже розмістили замовлення на обладнання.

За оцінками експертів, серійне виробництво чипів на новій фабриці Samsung у Тейлорі має розпочатися з кінця наступного року або з початку 2027 року. Це означає, що напівпровідники Tesla AI можуть почати серійно вироблятися також в цей період.

Ілон Маск раніше зазначив, що Tesla братиме участь в оптимізації виробничих процесів на фабриці Samsung і особисто контролюватиме виробництво, аби прискорити прогрес.