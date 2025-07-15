2 квартал 2025 року був неймовірно успішним для смартфонів Samsung

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У другому кварталі 2025 року світове постачання смартфонів зросло на 1%, до 295,2 мільйона одиниць. Хоч ситуація загалом позитивна, попит падає через мита та економічну нестабільність, особливо на недорогі моделі. Попри це, Samsung змогла ще більше зміцнити своє лідерство, повідомляє International Data Corporation (IDC).

Як йдеться у новому звіті, південнокорейська компанія перевершила ринок загалом та збільшила свою частку на 7,8% у порівнянні з тим самим періодом у 2024 році.

"Samsung змогла зміцнити своє лідерство на ринку та перевершити ринок загалом, досягнувши значного зростання у кварталі завдяки продажам своїх нових продуктів Galaxy A36 та A56", — сказав Франсіско Херонімо, віцепрезидент IDC з клієнтських пристроїв. "Ці нові продукти впроваджують функції штучного інтелекту в пристрої середнього класу, що ефективно використовується в роздрібних магазинах для збільшення продажів, оскільки все більше споживачів цікавляться штучним інтелектом".

Заразом IDC відзначає, що з огляду на "постійні політичні виклики, вплив війни та складнощі, спричинені митами", навіть 1% зростання є показником того, що ринок смартфонів готовий повернутися до зростання. Загалом постачання мобільних пристроїв росте вже 8 квартал поспіль, що востаннє відбувалося ще у 2013 році.

Серед інших компаній, які побачили приріст у постачаннях, є Apple, що посідає друге місце та збільшила свою частку на ринку на 1,5% у порівнянні з 2024 роком, а також vivo, частка якої зросла на 4,8%. Xiaomi, що є третім найбільшим постачальником у світі, має незначний приріст у 0,6%.