Samsung і OpenAI розроблятимуть плавучі дата-центри та енергостанції

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung та OpenAI підписали угоду про стратегічне партнерство, що охоплює виробництво мікросхем пам’яті, розробку дата-центрів і навіть створення плавучих енергетичних об’єктів.

Як повідомляє TechRadar, документ підписали під час церемонії в Сеулі за участі керівників підрозділів Samsung Electronics, Samsung Heavy Industries, Samsung C&T і Samsung SDS. Відповідно до домовленості, Samsung стане ключовим постачальником пам’яті для ініціативи Project Stargate — масштабного проєкту OpenAI з розбудови власної інфраструктури ШІ, спільно з Oracle.

OpenAI прогнозує, що її потреба у пам’яті сягне 900 тисяч пластин DRAM на місяць, які постачатиме Samsung. Компанія також допоможе у створенні та керуванні дата-центрами й стане реселером ChatGPT Enterprise у Південній Кореї.

Підрозділи Samsung Heavy Industries і Samsung C&T разом з OpenAI працюватимуть над концепцією плавучих дата-центрів, які можуть стати розв'язанням проблеми нестачі землі для інфраструктури, зменшити витрати на охолодження та скоротити викиди вуглецю.

Водні дата-центри поки залишаються рідкісним явищем, але інтерес до них зростає. В Каліфорнійській затоці з 2021 року працює дата-центр Project Stockton. В Японії планують побудувати дата-центр на платформі з сонячними батареями, без постійного підключення до міської електромережі. Також цього літа American Bureau of Shipping та Herbert Engineering представили концепцію плавучого дата-центру з малим ядерним реактором.

Співпраця із Samsung відбувається на тлі спроб OpenAI зменшити залежність від Microsoft і побудувати власну масштабну інфраструктуру, подібну до тієї, яку активно розширюють Google та Meta. До речі, нещодавно OpenAI став найдорожчим стартапом світу, обійшовши SpaceX Ілона Маска.