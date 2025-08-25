Домашні пристрої Samsung отримають One UI та 7 років підтримки

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung розширює One UI на розумні побутові пристрої — холодильники, пральні машини, духовки та інші. Компанія обіцяє до семи років підтримки з моменту запуску.

Спершу One UI з'являтиметься на домашніх пристроях, випущених у 2024 році. Вони почнуть отримувати оновлення у вересні 2025 року. Платформа включатиме такі додатки та сервіси Samsung як Bixby, Gallery та Samsung TV Plus, що будуть доступними на різних типах екранів, аби "забезпечити безперебійну взаємодію пристроїв та споживання медіаконтенту".

Також One UI покращить Device Connectivity за допомогою SmartThings, що інтегрує всі підтримувані домашні пристрої в єдину екосистему з легким доступом до всіх необхідних функцій.

Метою впровадження One UI на домашні пристрої також є уніфікація досвіду користувачів, зокрема через спільний інтерфейс та функції, як-от Now Brief, що даватиме персоналізовану та релевантну інформацію. Користувачі зможуть отримувати швидкі оновлення щодо погоди, сімейного розкладу, рецептів, інформації про будинок, як-от скільки залишилося до закінчення циклу прання та інше.

З-поміж іншого використання One UI на домашніх пристроях додасть кращий захист через покращені функції Knox Security та Trust Chain, розумні функції на кшталт AI Vision Inside, оновлений інтерфейс, представлений на пристроях 2025 року та більше.