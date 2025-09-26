Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Смартфони Samsung отримають жест подвійного постукування по задній панелі

Смартфони Samsung отримають жест подвійного постукування по задній панелі
canalysstat-02 (1)
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
26 вересня, 16:58
0

Вже чимало виробників смартфонів давно пропонують функцію подвійного постукування по задній панелі для швидкого виконання дій — наприклад, увімкнення ліхтарика чи запуску камери. Як повідомляє Android Authority, невдовзі цю можливість запровадить і Samsung.

У смартфонах Samsung подібний жест уже можна реалізувати, але лише за допомогою сторонніх застосунків. Втім, у збірці One UI 8.5 знайшли натяк на його офіційну підтримку: в коді системи присутні рядки з позначкою "double_back_tap", що свідчить про можливе нативне впровадження функції.

У коді системи також виявили перелік дій, які можна буде виконати подвійним постукуванням:

  • AI Select (виклик функцій штучного інтелекту);
  • увімкнення або вимкнення ліхтарика;
  • відкриття сповіщень;
  • запуск додатка;
  • активація режиму конфіденційності;
  • відкриття швидких налаштувань;
  • створення скриншота.

Раніше інший витік One UI 8.5 також показав яких змін зазнає дизайн стандартних застосунків Samsung. Крім того, повідомлялося, що у цій версії системи компанія відмовиться від резервного копіювання фото з Microsoft OneDrive.

Смартфони Samsung One UI 8.5
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень