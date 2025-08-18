Samsung додасть водяний знак для фото, як на китайських смартфонах

На Galaxy S25 та Galaxy Fold 7 з'явиться новий водяний знак на фото, який показуватиме в рази більше подробиць про зображення, пише інсайдер UniverseIce.
Наявна на смартфонах Samsung опція водяного знаку дозволяє додати на зображення модель пристрою, а тако ж дату та час, коли було зроблене фото. Нова функція показуватиме більше подробиць, як-от рівень ISO, апертуру, фокусну відстань об'єктива тощо. Samsung додає цю опцію як для вертикальних фото, так і для горизонтальних.
Новий водяний знак нагадує альтернативні опції від китайських виробників смартфонів, як-от Xiaomi чи vivo, які на додачу до даних про фото також додають марку партнерів, наприклад Leica, Zeiss чи Hasselblad.
Нововведення стало доступним з останнім оновленням One UI 8 у Китаї й, як згодом доповнив UniverseIce, воно прив'язане до нового фільтру Vivid. Якщо робити фото з водяним знаком, то усі зроблені знімки виглядатимуть яскравішими, ніж якщо робити без нього.
Наразі незрозуміло, чи можна буде використовувати водяний знак окремо без фільтра Vivid та коли оновлення з'явиться на смартфонах Samsung за межами Китаю.