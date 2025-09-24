Українська правда
Новий телевізор Samsung може працювати як портативний сенсорний монітор

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
24 вересня, 17:45
Samsung випустила новий розумний телевізор Movingstyle TV, який водночас слугує портативним монітором зі сенсорним екраном. Компанія вже продає новинку на південнокорейському ринку за $1035. Про реліз в інших регіонах наразі не повідомляється, пише GizmoChina.

27-дюймовий Samsung Movingstyle TV має роздільну здатність 2560 x 1440 пікселів та частоту оновлення 120 Гц. Зазвичай він розмішується на пересувній підставці з підтримкою регулювання висоти. Використовувати телевізор можна як у портретному, так і в альбомному режимах.

Головною особливістю телевізора є портативний дизайн з ручкою для перенесення, яка водночас слугує підставкою й дозволяє розмістити його у будь-якому місці. На додачу до цього, телевізор має вбудований акумулятор, що на одному заряді прослужить до 3 годин.

З-поміж іншого Samsung Movingstyle TV оснащено операційною системою Tizen OS з Bixby та Google Assistant, двома 10 Вт динаміками, двома портами USB-C та одним HDMI, Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.3.

Телевізори Samsung
