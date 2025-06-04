Дохід DRAM-галузі падає, а Samsung програла лідерство SK hynix

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У першому кварталі 2025 року глобальний дохід галузі динамічної оперативної пам'яті (DRAM) склав $27,01 мільярда, на 5,5% менше, ніж у тому ж періоді попереднього року. Як йдеться у звіті TrendForce, спад зумовлений падінням контрактних цін на звичайну DRAM та скорочення обсягів постачання пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM).

Одним із чинників зниження доходів став редизайн HBM3e-памʼяті від Samsung, який спростив виробництво. Це змусило конкурентів розпродавати накопичені запаси та підтримувати зниження цін, що триває ще з четвертого кварталу 2024 року.

Водночас TrendForce очікує значне посилення темпів закупівель у другому кварталі 2025 року, коли OEM-виробники ПК та смартфонів завершать коригування запасів та нарощуватимуть виробництво пристроїв напередодні кінця 90-денної паузи взаємних мит США. Заразом очікується й відновлення контрактних цін як на звичайну DRAM, так і на комбіновану з HBM.

Щодо лідерів ринку, то південнокорейська SK hynix отримала першість з $9,72 мільярда доходу, хоч результати й впали на 7,1% у порівнянні з минулим роком. Samsung, яка у 2024 році стала найбільшим світовим виробником чипів, втратила позицію зі ще більшим падінням доходу – 19%, зокрема через неможливість постачання HBM-продукції до Китаю. Дохід компанії склав $9,1 мільярда.

Третє місце посідає Micron, яка, на відміну від попередніх компаній, побачила приріст на 2,7% та рекордний дохід — $6,58 мільярда.

TrendForce також відзначає, що допоки три лідери переходять на передові технологічні вузли, прогалини на ринку заповнюють тайванські компанії, які використовують зрілі технологічні процеси. Зокрема квартальний дохід зріс у Nanya, яка розпочала постачання окремих продуктів DDR5, що протистояли слабкому споживчому попиту на DRAM. Компанія отримала $219 мільйонів доходу, на 7,5% більше ніж попереднього кварталу.

Другою тайванською компанією, яка побачила приріст, є Winbond, яка попри падіння цін побачила приріст у доході на 22,7% – до $146 млн. Таким результатам компанія завдячує значному зростанню постачання продукції високої щільності та нижчої ціни за ГБ оперативної пам'яті LPDDR4 та DDR4.