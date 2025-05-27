Samsung планує інвестувати в стартап Exo, що створює портативні медичні ультразвукові пристрої

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung Ventures розглядає можливість інвестування у каліфорнійський медичний стартап Exo, який займається розробкою портативних УЗД-пристроїв зі штучним інтелектом. За даними Bloomberg, сума фінансування може сягнути $100 млн.

Exo також веде переговори про партнерство із Samsung Medison — дочірньою компанією Samsung, що спеціалізується на медичних системах УЗД та цифрової рентгенографії.

До речі, Exo — це каліфорнійський стартап, заснований у 2015 році, який розробляє портативні ультразвукові пристрої. Вони працюють на базі кремнієвих чипів, штучного інтелекту та сучасних технологій медичної візуалізації. Ультразвуковий сканер підключається до смартфона, де одразу з’являються результати обстеження, які можна зберігати або надсилати через мобільний додаток.

Загалом Exo вже залучила понад $320 млн від інвесторів, серед яких RA Capital Management, BlackRock, Intel, Sony та інші. Останній великий раунд — $220 млн — відбувся у 2021 році.