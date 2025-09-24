Samsung тепер володіє ще більшою кількістю аудіобрендів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Harman, дочірня компанія Samsung, придбала аудіобізнес Masimo — Sound United — в угоді вартістю $350 мільйонів. Вона об'єднає такі компанії як Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé та Boston Acoustics під одним дахом.

Це розширює аудіопортфоліо Samsung, куди також входять бренди JBL, Harman Kardon, AKG та інші, які південнокорейський техгігант придбав у 2016 році за $8 мільярдів.

"Бачення HARMAN полягає у створенні вражень, які збагачують життя людей завдяки винятковим аудіодосвідом", — сказав Дейв Роджерс, президент підрозділу Lifestyle Division компанії HARMAN. "Вражаючий перелік брендів Sound United ґрунтується на глибокій пристрасті до звуку, інноваціях та відданості якості, що відповідає цінностям HARMAN. Ця угода відкриває значні можливості для зростання для всіх. Вона підкріплює стратегію HARMAN, спрямовану на розвиток безпрецедентного успіху та досягнення небачених висот як лідера в галузі аудіо".

Sound United функціонуватиме як самостійний стратегічний бізнес-підрозділ у складі Harman Lifestyled Division. Водночас за підтримки глобальних ресурсів та масштабів Harman бренди Sound United отримають більше охоплення та розширені можливості.