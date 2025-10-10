Новий витік розкрив остаточні характеристики та зовнішній вигляд Samsung Galaxy XR

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Нові зображення та характеристики XR-пристрою Samsung з кодовою назвою Project Moohan з’явилися у великому витоку від Android Headlines. Гарнітура вийде на ринок з назвою Galaxy XR й стане першим пристроєм компанії на базі Android XR.

Galaxy XR отримає два 4K micro-OLED-дисплеї з щільністю 4032 ppi та загальною роздільною здатністю 29 млн пікселів. Усередині встановлять чип Snapdragon XR2+ Gen 2, розроблений спільно з Qualcomm і Google. Гарнітура підтримуватиме повне відстеження рухів очей, рук і голосу, використовуючи шість фронтальних камер, датчики глибини, мікрофони та інфрачервоні сенсори.

Інтерфейс One UI XR матиме застосунки Samsung і Google, зокрема Chrome, YouTube, Maps, Photos, Play Store і Netflix. Користувачі зможуть керувати системою голосом, жестами або контролерами з аналоговими стіками й шістьма ступенями свободи (6DoF) — технологією, яка дозволяє точно відстежувати положення користувача в просторі не лише за обертанням, а й за переміщенням уперед, назад, вліво, вправо, вгору та вниз.

Galaxy XR матиме вагу 545 г та регульоване кріплення з м’якими подушками. У корпус вбудують динаміки з просторовим звуком і двосмуговою системою (вуфер і твітер). Новинка зможе працювати до 2 годин при активному використанні або до 2,5 годин під час відтворення відео.

Ціна та точна дата запуску поки не оголошені. У звіті за другий квартал Samsung підтвердила плани випустити гарнітуру до кінця 2025 року. За чутками, її вартість може становити близько $1700–2800.