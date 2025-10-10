Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Новий витік розкрив остаточні характеристики та зовнішній вигляд Samsung Galaxy XR

Новий витік розкрив остаточні характеристики та зовнішній вигляд Samsung Galaxy XR
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
10 жовтня, 11:20
0

Нові зображення та характеристики XR-пристрою Samsung з кодовою назвою Project Moohan з’явилися у великому витоку від Android Headlines. Гарнітура вийде на ринок з назвою Galaxy XR й стане першим пристроєм компанії на базі Android XR.

Galaxy XR отримає два 4K micro-OLED-дисплеї з щільністю 4032 ppi та загальною роздільною здатністю 29 млн пікселів. Усередині встановлять чип Snapdragon XR2+ Gen 2, розроблений спільно з Qualcomm і Google. Гарнітура підтримуватиме повне відстеження рухів очей, рук і голосу, використовуючи шість фронтальних камер, датчики глибини, мікрофони та інфрачервоні сенсори.

Інтерфейс One UI XR матиме застосунки Samsung і Google, зокрема Chrome, YouTube, Maps, Photos, Play Store і Netflix. Користувачі зможуть керувати системою голосом, жестами або контролерами з аналоговими стіками й шістьма ступенями свободи (6DoF) — технологією, яка дозволяє точно відстежувати положення користувача в просторі не лише за обертанням, а й за переміщенням уперед, назад, вліво, вправо, вгору та вниз.

Galaxy XR матиме вагу 545 г та регульоване кріплення з м’якими подушками. У корпус вбудують динаміки з просторовим звуком і двосмуговою системою (вуфер і твітер). Новинка зможе працювати до 2 годин при активному використанні або до 2,5 годин під час відтворення відео.

Ціна та точна дата запуску поки не оголошені. У звіті за другий квартал Samsung підтвердила плани випустити гарнітуру до кінця 2025 року. За чутками, її вартість може становити близько $1700–2800.

Технології Samsung Samsung Galaxy XR Android XR Project Moohan
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень