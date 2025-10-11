Samsung випустить смартфон Galaxy TriFold в більшій кількості країн, ніж очікувалось

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Samsung готується до офіційного представлення свого першого смартфона з триразовим складанням — Galaxy TriFold (неофіційна назва). Спочатку очікувалося, що новинка з’явиться лише на ринках Китаю та Південної Кореї, однак тепер стало відомо, що пристрій буде доступний і в інших країнах. Зокрема, підтверджено запуск в Об’єднаних Арабських Еміратах, а також розглядається вихід на ринок США. Про це повідомляє Sammobile.

За попередніми даними, Galaxy TriFold дебютує на саміті "Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво" (APEC summit), який пройде у Південній Кореї з 31 жовтня по 1 листопада.

Очікується, що смартфон отримає внутрійшній 10-дюймовий складаний OLED-дисплей та зовнішній екран розміром 6,5 дюймів. У патентних документах також згадується використання трьох акумуляторів. Смартфон може бути оснащений потрійною камерою, що включатиме основний сенсор на 200 Мп, ультраширококутний модуль та телеоб’єктив. Передбачається підтримка цифрового зуму до 100x, подібно до моделей серії Galaxy S Ultra.

Пристрій, ймовірно, працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite For Galaxy, матиме до 16 ГБ оперативної пам’яті та щонайменше 256 ГБ сховища. Додатково очікується підтримка бездротової та реверсивної зарядки. Смартфон постачатиметься з Android 16 та One UI 8, а виробник запропонує щонайменше 7 великих оновлень ОС.

Раніше в мережі з'явились анімації що демонструють функціональність ще неанонсованого Galaxy TriFold. Анімації, в основному, зосереджені на продуктивності та багатозадачності пристрою.