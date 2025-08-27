З'явилися рендери та подробиці планшета Samsung Galaxy S11 Ultra

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У мережі з'явилися рендери нового флагманського планшета Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Він буде доступним у двох кольорах — сіром та срібному, — а офіційна презентація відбудеться у вересні, ймовірно, разом з XR-гарнітурою Moohan. Про це повідомляє Android Headlines.

Galaxy Tab S11 Ultra отримає 14,6-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей з роздільною здатністю 2960x1848 пікселів. Він матиме 1000 ніт стандартної та 1600 ніт піковою яскравістю для HDR-вмісту.

На зображеннях можна побачити подвійну задню камеру та невеликий виріз спереду для селфі-камери. Згідно з попередніми чутками, ззаду будуть розміщені 12-мегапіксельна основна лінза та 13-мегапіксельна надширококутна. Про передню інформації наразі немає.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Зображення: Android Headlines.

Згідно з промоматеріалами, планшет Samsung отримає інтеграцію Gemini від Google. Його процесор (ймовірно MediaTek Dimensity 9400+) стане на 24% потужнішим, графіка — на 27% продуктивнішою, а новий нейронний чип підвищить продуктивність на 33% порівняно з Tab S10 Ultra.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Зображення: Android Headlines.

Раніше у мережі також з'являлися деякі інші технічні характеристики планшета. Зокрема Tab S11 Ultra отримає 16 ГБ оперативної пам'яті та акумулятор ємністю 11600 мА·год зі зарядкою потужністю 45 Вт. Постачатиметься новинка з One UI 8 на базі Android 16. Очікується, що версія лише з Wi-Fi коштуватиме $1200.