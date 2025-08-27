Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

З'явилися рендери та подробиці планшета Samsung Galaxy S11 Ultra

З'явилися рендери та подробиці планшета Samsung Galaxy S11 Ultra
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
27 серпня, 18:37
0

У мережі з'явилися рендери нового флагманського планшета Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Він буде доступним у двох кольорах — сіром та срібному, — а офіційна презентація відбудеться у вересні, ймовірно, разом з XR-гарнітурою Moohan. Про це повідомляє Android Headlines.

Galaxy Tab S11 Ultra отримає 14,6-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей з роздільною здатністю 2960x1848 пікселів. Він матиме 1000 ніт стандартної та 1600 ніт піковою яскравістю для HDR-вмісту.

На зображеннях можна побачити подвійну задню камеру та невеликий виріз спереду для селфі-камери. Згідно з попередніми чутками, ззаду будуть розміщені 12-мегапіксельна основна лінза та 13-мегапіксельна надширококутна. Про передню інформації наразі немає.

Зображення: Android Headlines.

Згідно з промоматеріалами, планшет Samsung отримає інтеграцію Gemini від Google. Його процесор (ймовірно MediaTek Dimensity 9400+) стане на 24% потужнішим, графіка — на 27% продуктивнішою, а новий нейронний чип підвищить продуктивність на 33% порівняно з Tab S10 Ultra. 

Зображення: Android Headlines.

Раніше у мережі також з'являлися деякі інші технічні характеристики планшета. Зокрема Tab S11 Ultra отримає 16 ГБ оперативної пам'яті та акумулятор ємністю 11600 мА·год зі зарядкою потужністю 45 Вт. Постачатиметься новинка з One UI 8 на базі Android 16. Очікується, що версія лише з Wi-Fi коштуватиме $1200.

Samsung Планшети Galaxy Tab S11 Ultra
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні