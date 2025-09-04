Samsung представила серію планшетів Galaxy Tab S11 з чипом MediaTek Dimensity 9400+ та ціною від 43 999 грн

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung представила планшети Galaxy Tab S11 та Galaxy Tab S11 Ultra, оснащені функціями штучного інтелекту Galaxy AI, новими мультимодальними можливостями та покращеним Samsung DeX. Заразом компанія анонсувала Galaxy S25 FE, про який "Межа" розповідає в іншому матеріалі.

За словами Samsung, Galaxy Tab S11 Ultra став найпотужнішим і найтоншим планшетом в історії компанії — його товщина становить лише 5,1 мм. Він має 14,6-дюймовий 120 Гц Dynamic AMOLED 2X дисплей з роздільною здатністю 2960×1848 пікселів, покриттям Anti Reflection та піковою яскравістю 1600 ніт.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra.

Всередині планшет оснащено акумулятором 11 600 мА∙год з підтримкою зарядки потужністю 45 Вт, 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ або 1 ТБ сховища. Заразом планшет підтримує MicroSD до 2 ТБ. Також Galaxy Tab S11 Ultra отримав підтримку 5G, Wi-Fi 7 та дві камери — ультраширококутна на 13 МП та ще одна на 8 МП. Спереду розташована ультраширококутна 12 МП селфі камера.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra.

Друга модель, Galaxy Tab S11, має менший 11-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, але без Anti Reflection покриття. Також планшет отримав Wi-Fi 6E, лише одну 13 МП камеру у парі з 12 МП фронтальною, та одну опцію пам'яті — 12/256 ГБ. Заразом менша модель має й менший акумулятор ємністю 8 400 мА∙год з 45 Вт зарядкою.

Samsung Galaxy Tab S11.

Обидва планшети використовують процесор MediaTek Dimensity 9400+ та оснащені One UI 8 на базі Android 16. Samsung пропонує їх у сірому та срібному кольорах, а у комплекті також включений стилус S Pen. Ще планшети отримали захист від води та пилу стандарту IP68.

Samsung Galaxy Tab S11.

Завдяки One UI 8 серія Galaxy Tab S11 виводить штучний інтелект на перший план. Планшети отримали інтеграцію Gemini Live, а також набір функції Galaxy AI. Зокрема серед ШІ-можливостей Samsung є Drawing Assist для перетворення зображень та Writing Assist для зміни тону та стилю тексту. Також є кілька функцій для S Pen, як-от Quick Tools для легкого коригування налаштувань та Sticky Memos для фіксування раптових думок.

Galaxy Tab S11 і Galaxy Tab S11 Ultra отримали оновлений Samsung DeX. Серед нововведень — розширений режим, що дозволяє використовувати зовнішній монітор як другий екран із підтримкою перетягування елементів між дисплеями, створення до чотирьох окремих робочих просторів та інші можливості.

Galaxy Tab S11 Ultra вже доступний на сайті Samsung за 75 999 гривень. Менший Galaxy Tab S11 коштує 43 999 грн за версію лише з Wi-Fi, та 49 999 грн за 5G-версію.