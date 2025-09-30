Samsung Galaxy S26 Ultra зʼявився на якісних CAD-рендерах

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Після нещодавнього витоку рендерів лінійки смартфоні Samsung Galaxy S26, відомий інсайдер OnLeaks разом з виданням Android Headlines показали ще більше зображень та відео майбутньої моделі Ultra.

Samsung не вноситиме помітних змін у зовнішній вигляд смартфона. Galaxy S26 Ultra збереже той самий плаский дисплей, що й у попередній версії, який отримає виріз під селфі-камеру.

Кнопки керування гучністю та живлення будуть розміщені на правій стороні смартфона. Порт для SIM-карти на нижній грані, поруч з роз'ємом Type-C та роз'ємом для стилуса S Pen.

Де смартфон все ж зазнає невеликих змін, то це в оформленні основних камер. Хоч вони й зберігають таке саме розташування, що й у Galaxy S25 Ultra, тепер три лінзи розташують на невеликому острівці, який буде 4,5 міліметра завтовшки. В інших місцях смартфон матиме товщину 7,9 мм. Четверта камера та спалах будуть за межами виступу.

Щодо характеристик, то Galaxy S26 Ultra отримає 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей, процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 та, можливо, Exynos 2600 у моделях для певних ринків. Смартфон також матиме до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, до 1 ТБ сховища UFS 4.0 чи навіть UFS 4.1 й акумулятор ємністю 5000 мА∙год зі зарядкою потужністю 60 Вт.