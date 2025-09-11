Інсайдер розкрив дизайн Samsung Galaxy S26 Pro — нового флагмана, що прийде на зміну Galaxy S25

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

З’явилися перші CAD-рендери Samsung Galaxy S26 Pro, який замінить Galaxy S25. Смартфон отримає оновлений дизайн і низку технічних покращень. Зображення опублікувало видання Android Headlines разом з інсайдером OnLeaks.

Модель стане базовою у флагманській лінійці, тоді як версія Plus зникне, поступившись місцем Galaxy S26 Edge.

Рендери показують, що смартфон збереже схожість із Galaxy S25, але матиме інший блок камер. Три датчики розташують вертикально на овальному виступі, тоді як у Galaxy S25 вони інтегровані безпосередньо в задню панель.

Galaxy S26 Pro отримає 6,3-дюймовий дисплей, тонкі рамки та отвір для фронтальної камери по центру. Габарити складатимуть приблизно 149,3 × 71,4 × 6,96 мм (10,23 мм із модулем камери). Пристрій матиме алюмінієво-скляний корпус із кнопками на правій грані.

Очікується, що новинка працюватиме на новому флагманському чипі Snapdragon (ймовірно, у версії for Galaxy), але на окремих ринках може з’явитися варіант з Exynos. Смартфон матиме 16 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор на 4300 мА·год проти 4000 мА·год у попередника.

Оновлення торкнеться й камер. За чутками, ультраширокий модуль отримає сенсор на 50 МП замість 12 МП.

Усі моделі Galaxy S26 матимуть вбудовані магніти з підтримкою Qi2, що спростить бездротову зарядку. Водночас функція зворотної зарядки PowerShare може зникнути. Реліз серії очікується у січні 2026 року.