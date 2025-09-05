Samsung Galaxy S26 Edge з'явився на рендерах

Цього року Samsung випустила новий смартфон у флагманській лінійці — надтонкий Galaxy S25 Edge. Попри те, що його анонс відбувся зовсім недавно, інсайдери вже показали, як виглядатиме його наступник.
Видання Android Headlines спільно з відомим інсайдером OnLeaks показали CAD-рендери майбутнього Galaxy S26 Edge. З них видно, що Samsung, вслід за Google та Apple, збільшить блок камери на задній панелі.
Видання також відзначає, що Galaxy S26 Edge отримає тонкі рамки, плаский дисплей та виріз для селфі камери. Розташування кнопок не зміниться.
Зображення: Android Headlines.
На додачу до цього S26 Edge стане ще тоншим за оригінальну модель й буде завтовшки 5,5 мм, або 10,8 мм, якщо враховувати виступ камери. Також відомо, що смартфон матиме більший акумулятор. Серед інших характеристик: 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та вбудовані магніти для бездротової зарядки Qi2.
Заразом раніше повідомлялося, що Edge прийде на заміну моделі Plus, яка показує найслабші результати за продажами з усієї флагманської лінійки смартфонів Samsung. Лінійка 2026 року складатиметься з Galaxy S26 (або S26 Pro), S26 Edge та S26 Ultra, макети яких раніше також з'являлися у мережі.