Samsung Galaxy S26 Edge з'явився на рендерах

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Цього року Samsung випустила новий смартфон у флагманській лінійці — надтонкий Galaxy S25 Edge. Попри те, що його анонс відбувся зовсім недавно, інсайдери вже показали, як виглядатиме його наступник.

Видання Android Headlines спільно з відомим інсайдером OnLeaks показали CAD-рендери майбутнього Galaxy S26 Edge. З них видно, що Samsung, вслід за Google та Apple, збільшить блок камери на задній панелі.

Зображення: Android Headlines.

Видання також відзначає, що Galaxy S26 Edge отримає тонкі рамки, плаский дисплей та виріз для селфі камери. Розташування кнопок не зміниться.

Зображення: Android Headlines.

На додачу до цього S26 Edge стане ще тоншим за оригінальну модель й буде завтовшки 5,5 мм, або 10,8 мм, якщо враховувати виступ камери. Також відомо, що смартфон матиме більший акумулятор. Серед інших характеристик: 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та вбудовані магніти для бездротової зарядки Qi2.

Заразом раніше повідомлялося, що Edge прийде на заміну моделі Plus, яка показує найслабші результати за продажами з усієї флагманської лінійки смартфонів Samsung. Лінійка 2026 року складатиметься з Galaxy S26 (або S26 Pro), S26 Edge та S26 Ultra, макети яких раніше також з'являлися у мережі.