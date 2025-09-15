Серія Samsung Galaxy S25 нарешті почала отримувати One UI 8

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Лінійка смартфонів Samsung Galaxy S25 нарешті почала отримувати перше з семи масштабних оновлень операційної системи. Після кількох місяців тестування стабільна версія One UI 8 на основі Android 16 починає з'являтися у користувачів, пише SamMobile.

Смартфони Galaxy S25 отримують оновлення S93xNKSU5BYI3. Як зазвичай, Samsung спершу випускає його для користувачів у Південній Кореї та учасників бета-тестування, але найближчими днями оновлення стане доступним і для всіх інших власників смартфонів.

Окрім оновленого дизайну, One UI 8 додає нові можливості, зокрема вдосконалене керування жестами та панеллю швидких налаштувань, суттєве підвищення продуктивності системи та інтеграцію нових функцій Galaxy AI. Для Galaxy S25 Ultra оновлення важить 555 МБ.

До речі, Samsung поки не повідомляє точну дату виходу One UI 8 для Galaxy S25 Edge, але очікується, що оновлення з’явиться до кінця місяця.

Нагадаємо, що з-поміж іншого, One UI 8 для лінійки Galaxy S25 також забороняє розблоковувати завантажувач на смартфонах. Раніше така можливість була обмежена лише у США, проте зараз вона поширюється на всі регіони.