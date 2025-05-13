Samsung представила Galaxy S25 Edge — ультратонкий смартфон з 200 Мп камерою та Galaxy AI

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Samsung офіційно представила Galaxy S25 Edge — нову модель у серії Galaxy S, виконану в тонкому титановому корпусі товщиною 5,8 мм. Смартфон поєднує флагманське залізо, розширені можливості штучного інтелекту та нові підходи до дизайну.

Продажі Galaxy S25 Edge стартують найближчим часом. Смартфон буде доступний у трьох кольорах: Titanium Silver, Titanium Jetblack і Titanium Icyblue та коштуватиме €1249.

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Galaxy S25 Edge отримав 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю QHD+ і динамічною частотою оновлення до 120 Гц. Захист екрана забезпечує нове скло Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Вага пристрою — 163 грами. Корпус із титану має захист від води та пилу за стандартом IP68.

Основна камера на 200 Мп підтримує зйомку в умовах низького освітлення з покращеною передачею деталей і кольору. Надширококутний модуль на 12 Мп оснащено автофокусом, що також дозволяє знімати макро. Фронтальна камера також 12 Мп.

Смартфон працює на Android 15 з оболонкою One UI 7. Всередині — процесор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy з новою системою охолодження: ширша, але тонша парова камера. Обсяг оперативної пам’яті — 12 ГБ, а накопичувача — 256 або 512 ГБ залежно від версії.

Galaxy S25 Edge підтримує швидку дротову зарядку (до 55% за пів години), бездротову зарядку та зворотне заряджання інших пристроїв. Ємність акумулятора — 3900 мА·год.

У смартфоні реалізовано набір функцій Galaxy AI, включно з офлайн-редактором зображень, підказками для малюнків, очищенням шуму з відео та іншими інструментами. Також заявлено тісну інтеграцію з Google Gemini — користувачі зможуть ділитися вмістом екрана чи навколишнього середовища в режимі реального часу.