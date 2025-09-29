Samsung почала оновлювати серію Galaxy S23 до Android 16 з One UI 8

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung випустила стабільне оновлення One UI 8 для смартфонів серії Galaxy S23. Зараз прошивка доступна в Південній Кореї, але протягом наступних днів повинна з’явитися на глобальному ринку, повідомляє SamMobile.

Оновлення виходить для Galaxy S23, Galaxy S23+ та Galaxy S23 Ultra. Для учасників бета-тестування його розмір становить близько 450 МБ, для інших користувачів — приблизно 3 ГБ. У Кореї прошивка має номер S91xNKSU6EYI7.

Нове ПЗ базується на Android 16 і приносить оновлений режим Samsung DeX, нову версію Secure Folder, вдосконалений інтерфейс Samsung Internet та перероблений дизайн програми "Погода". Також зміни отримав Quick Share, а додатки "Будильник", "Календар" і "Нагадування" — розширені можливості керування.

Загалом One UI 8 для Galaxy S23 приносить оновлену візуальну мову з новими іконками та плавнішими анімаціями, розширені можливості багатозадачності, покращену інтеграцію ШІ та посилений контроль за конфіденційністю. Це одне з найбільших оновлень пристроїв за останні роки, яке фактично вирівнює можливості Galaxy S23 із новішими моделями серії S24 та S25.

Нагадаємо, нещодавно Samsung ще почала оновлювати до One UI 8 серію Galaxy S24, а також Galaxy A56 та Galaxy A36.