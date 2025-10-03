Українська правда
Samsung Galaxy S23 FE отримує оновлення One UI 8 з Android 16 в Європі
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
3 жовтня, 14:14
Samsung розпочала міжнародне розгортання One UI 8 для смартфона Galaxy S23 FE. Після старту в Південній Кореї минулого тижня оновлення стало доступним і в Європі. Про це повідомляє SamMobile.

Прошивка має номер S711BXXUAFYI6. Щоб встановити оновлення, потрібно перейти до "Налаштування" > "Оновлення ПЗ" > "Завантажити та встановити".

One UI 8 базується на Android 16 і пропонує оновлений дизайн інтерфейсу. Крім візуальних змін, система отримала низку нових функцій, зокрема покращення безпеки, оптимізацію роботи Galaxy AI та нові інструменти для обробки зображень.

Нагадаємо, нещодавно Samsung ще почала оновлювати до One UI 8 серію Galaxy S24, Galaxy S23, а також Galaxy A56 та Galaxy A36.

