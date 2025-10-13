Samsung почала поширювати One UI 8 на базі Android 16 для Galaxy A53 і Galaxy A33

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung випустила стабільне оновлення One UI 8 на базі Android 16 для смартфонів Galaxy A53 5G та Galaxy A33 5G. Першими апдейт отримали користувачі в Південній Кореї: для A53 він має номер прошивки GYI2, для A33 — GYI3. Очікується, що найближчими днями оновлення стане доступним і в інших регіонах, пише SamMobile.

Наявність апдейту можна перевірити у налаштуваннях пристрою. Для бета-тестерів розмір пакета становить близько 160 МБ, для звичайних користувачів він може сягати кількох гігабайтів.

Що нового в One UI 8:

оновлений дизайн інтерфейсу та системних елементів;

покращення у фірмових застосунках Samsung;

нові можливості персоналізації;

оптимізація продуктивності та безпеки.

Оновлення також включає вересневий патч безпеки 2025 року.

Попри те, що інтерфейс One UI 8 ще не завершив глобальне розгортання, Samsung уже працює над One UI 8.5. Очікується, що реліз відбудеться після презентації Galaxy S26, і обидві моделі — Galaxy A53 та A33 — також отримають це оновлення.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів й кілька інших смартфонів Samsung отримали One UI 8, зокрема Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A34, лінійки Galaxy S22 та Galaxy S23, включно з моделлю FE. Також нещодавно Samsung почала поширювати стабільну версію One UI 8 Watch для Galaxy Watch7.