Samsung Galaxy A36 отримав стабільне оновлення One UI 8 на базі Android 16

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
24 вересня, 12:38
Samsung почала розгортати стабільне оновлення One UI 8 на базі Android 16 для Galaxy A36. Це перше велике оновлення ОС для моделі, повідомляє SamMobile.

Прошивка з номером A366NKSU2BYI9 вже доступна в Південній Кореї та містить вересневий патч безпеки 2025 року. У найближчі тижні оновлення з’явиться і в інших регіонах.

Оновлення завершує бета‑програму, яка стартувала три тижні тому для Galaxy A36 і A56. Спочатку Samsung планувала випустити стабільну версію у жовтні, але реліз відбувся раніше.

One UI 8 приносить оновлений інтерфейс і низку нових можливостей:

  • покращений дизайн Quick Share,
  • оновлений вигляд Samsung Internet і My Files,
  • розширене керування подіями у Будильнику, Календарі та Нагадуваннях,
  • більше опцій персоналізації інтерфейсу,
  • посилені функції конфіденційності та безпеки.

Щоб перевірити доступність оновлення, потрібно відкрити Налаштування → Оновлення ПЗ → Завантажити та встановити. Після перезавантаження смартфон отримає всі нові можливості One UI 8. До речі, нову оболонку вже також розгортають на смартфони Galaxy S24 та Galaxy A56.

Смартфони Samsung One UI 8 Galaxy A36
