Samsung Galaxy A36 отримав стабільне оновлення One UI 8 на базі Android 16

Samsung почала розгортати стабільне оновлення One UI 8 на базі Android 16 для Galaxy A36. Це перше велике оновлення ОС для моделі, повідомляє SamMobile.
Прошивка з номером A366NKSU2BYI9 вже доступна в Південній Кореї та містить вересневий патч безпеки 2025 року. У найближчі тижні оновлення з’явиться і в інших регіонах.
Оновлення завершує бета‑програму, яка стартувала три тижні тому для Galaxy A36 і A56. Спочатку Samsung планувала випустити стабільну версію у жовтні, але реліз відбувся раніше.
One UI 8 приносить оновлений інтерфейс і низку нових можливостей:
- покращений дизайн Quick Share,
- оновлений вигляд Samsung Internet і My Files,
- розширене керування подіями у Будильнику, Календарі та Нагадуваннях,
- більше опцій персоналізації інтерфейсу,
- посилені функції конфіденційності та безпеки.
Щоб перевірити доступність оновлення, потрібно відкрити Налаштування → Оновлення ПЗ → Завантажити та встановити. Після перезавантаження смартфон отримає всі нові можливості One UI 8. До речі, нову оболонку вже також розгортають на смартфони Galaxy S24 та Galaxy A56.