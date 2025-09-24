Samsung Galaxy A36 отримав стабільне оновлення One UI 8 на базі Android 16

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung почала розгортати стабільне оновлення One UI 8 на базі Android 16 для Galaxy A36. Це перше велике оновлення ОС для моделі, повідомляє SamMobile.

Прошивка з номером A366NKSU2BYI9 вже доступна в Південній Кореї та містить вересневий патч безпеки 2025 року. У найближчі тижні оновлення з’явиться і в інших регіонах.

Оновлення завершує бета‑програму, яка стартувала три тижні тому для Galaxy A36 і A56. Спочатку Samsung планувала випустити стабільну версію у жовтні, але реліз відбувся раніше.

One UI 8 приносить оновлений інтерфейс і низку нових можливостей:

покращений дизайн Quick Share,

оновлений вигляд Samsung Internet і My Files,

розширене керування подіями у Будильнику, Календарі та Нагадуваннях,

більше опцій персоналізації інтерфейсу,

посилені функції конфіденційності та безпеки.

Щоб перевірити доступність оновлення, потрібно відкрити Налаштування → Оновлення ПЗ → Завантажити та встановити. Після перезавантаження смартфон отримає всі нові можливості One UI 8. До речі, нову оболонку вже також розгортають на смартфони Galaxy S24 та Galaxy A56.