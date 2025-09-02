Samsung Galaxy A17 5G з AMOLED-екраном, чипом Exynos та 6-річною підтримкою дебютував в Європі

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung офіційно почала продажі бюджетного смартфона Galaxy A17 5G у Європі. Ціна стартує від €229, але на деяких ринках пропонують додаткові бонуси, пише SamMobile.

У Німеччині покупці Galaxy A17 5G до 18 вересня отримують Galaxy SmartTag 2 вартістю €39.90 в подарунок. Окрім того, учасники програми лояльності Samsung Members можуть скористатися додатковою знижкою 10%, що дозволяє придбати телефон за €206 разом із подарунком. SmartTag 2 інтегрується з платформою SmartThings і дозволяє відстежувати багаж, ключі, домашніх тварин та інші об’єкти через мобільний додаток.

Щодо характеристик Galaxy A17 5G, то він отримав 6,7-дюймовий FHD+ Super AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц, процесор Exynos 1330 та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення через microSD. Смартфон оснащений потрійною камерою: 50 Мп основний модуль з оптичною стабілізацією зображення, 5 Мп ультраширококутний і 2 Мп макро. Фронтальна камера має 13 Мп для селфі.

Додатково пристрій отримав боковий сканер відбитків пальців, підтримку швидкої зарядки 25 Вт та стандарт захисту IP54 від пилу і води. Екран захищено склом Gorilla Glass Victus.

Samsung обіцяє підтримку Galaxy A17 5G оновленнями ОС та безпеки протягом шести років. З коробки смартфон працює на Android 15 (One UI 7).

Новий смартфон вже також з'явився на українському сайті Samsung, проте поки що без ціни. Galaxy A17 для українського ринку відрізнятиметься процесором MediaTek G99 та матиме підтримку 4G.