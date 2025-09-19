Samsung випустила 4G-версію бюджетного смартфона Galaxy A17

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung офіційно представила новий бюджетний смартфон Galaxy A17 4G. Пристрій вже доступний в Україні, а його вартість за модель з 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ сховища складає 7 599 гривень.

4G-версія практично повністю повторює характеристики Galaxy A17 5G, представлений на початку вересня. Смартфон отримав той самий 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц та роздільною здатністю FHD, 6 ГБ оперативної пам'яті, але процесор MediaTek Helio G99 замість Exynos 1330.

На додачу до цього Galaxy A17 4G має акумулятор ємністю 5000 мА·год зі зарядкою потужністю 25 Вт. Заразом смартфон отримав захист від води та пилу стандарту IP54. З іншого в A17 4G є головна 50-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією, а також додаткова надширококутна на 5 МП та макролінза на 2 МП. Фронтальна камера тут на 13 МП.

Смартфон постачається з One UI 7 на базі Android 15, проте у майбутньому точно отримає оновлення до One UI 8 та Android 16. Загалом Samsung обіцяє 6 років підтримки пристрою.