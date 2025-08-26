Samsung почне розгортання One UI 8 у вересні 2025 року

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung оголосила, що стабільна версія One UI 8 почне розповсюджуватися у вересні 2025 року. Першими оновлення отримають смартфони серії Galaxy S25, після чого його розширять на інші сумісні пристрої.

На цей момент для Galaxy S25 вийшло п’ять бета-версій One UI 8. Очікується шоста бета, але Samsung підтвердила, що це не вплине на графік фінального релізу — оновлення з’явиться вже наступного місяця.

Galaxy Fold7 та Galaxy Flip7 постачаються з One UI 8 "з коробки", тоді як власники інших моделей отримають прошивку після завершення тестування. Компанія не назвала точних дат, але процес оновлення триватиме поетапно, охоплюючи все більше сумісних пристроїв. Оновлення буде доступне для власників смартфонів серій Galaxy S21 FE і новіших, Galaxy Fold/Flip 4 і новіших, а також Galaxy A17 та наступних поколінь.

One UI 8 базується на Android 16 і містить нові можливості персоналізації, оптимізації продуктивності та покращення безпеки. Очікується, що деталі щодо списку моделей та графіка розгортання компанія оголосить у вересні.