Новий робот-пилосос Samsung отримав найвищий рейтинг безпеки

Напередодні офіційної презентації на IFA 2025, Samsung Electronics анонсувала нову лінійку роботів для прибирання Samsung Bespoke AI Jet Bot Steam, що отримали найвищу оцінку безпеки від UL Solutions. Це вже третій пристрій південнокорейської компанії, який отримує таку оцінку.

Bespoke AI Jet Bot Stream отримав оцінку Diamond у межах Marketing Claim Verification IoT Security Rating Program, що перевіряє маркетингові заяви брендів щодо можливостей безпеки продуктів. Щоб отримати рейтинг Diamond, продукт повинен успішно виявляти та блокувати шкідливе ПЗ, запобігати несанкціонованому доступу та анонімізувати дані користувачів.

З-поміж інших продуктів Samsung 2025 року випуску, що отримали таку оцінку, є лінійки холодильників Bespoke AI Refrigerator та пральних машин Bespoke AI Laundry. Вони були представлені у березні та вже починаються з'являться на деяких ринках.

Bespoke AI Jet Bot Steam зміг досягти рівня Diamond завдяки інтеграції таких систем як Samsung Knox, зокрема Knox Vault, що зберігає особливо конфіденційну інформацію користувача, як-от паролі та дані для автентифікації, в окремому апаратному чипі. Також робот оснащений Knox Matrix Trust Chain, що використовує технологію блокчейн для моніторингу стану безпеки підключених приладів у режимі реального часу.

Крім високого рівня безпеки, Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra пропонує покращену гігієну завдяки дезінфекції парою. Також робота оснащено функцією розпізнавання об'єктів AI Object Recognition на основі штучного інтелекту.