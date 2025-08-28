Samsung 4 вересня 2025 року проведе презентацію Unpacked, де покаже нові планшети та Galaxy S25 FE

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung оголосила про новий захід Unpacked, який відбудеться 4 вересня о 12:30 за київським часом. Презентація пройде у форматі онлайн-трансляції на YouTube-каналі та сайті компанії. Це буде вже третій Unpacked у 2025 році — у січні Samsung представила лінійку Galaxy S25, а в липні показала складані смартфони Galaxy Fold7 та Flip7.

За чутками, головним анонсом вересневого заходу стануть планшети Galaxy Tab S11 та S11 Ultra. Модель Tab S11 отримає AMOLED-дисплей, 12 ГБ оперативної памʼяті та чип MediaTek Dimensity 9400. Це відхід від традиційних Snapdragon-процесорів, які Samsung зазвичай використовує у своїх топових пристроях. Версія S11 Ultra матиме 14,6-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей, до 16 ГБ оперативної памʼяті та акумулятор на 11 600 мА·год. Обидва планшети можуть отримати оновлені камери та підтримку швидкої зарядки.

Окрім планшетів, очікується презентація Galaxy S25 FE — доступнішої версії флагманського смартфона. Як повідомлялось раніше, новинка отримає фронтальну камеру на 12 МП замість 10 МП у попередника, акумулятор на 4900 мА·год і швидшу дротову зарядку. Інші характеристики мають залишитися схожими на S24 FE.

Також компанія готує XR-гарнітуру Project Moohan та перший складаний смартфон із трьома секціями, але їхня презентація, ймовірно, відбудеться пізніше цього року.

До речі, на початку вересня відбудеться й презентація Apple, де представлять серію iPhone 17 та інші новинки.