Samsung анонсувала Galaxy Tab S10 Lite — бюджетний планшет з S Pen

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung анонсувала Galaxy Tab S10 Lite, який вийде на ринок 4 вересня 2025 року й коштуватиме $349. Це буде найдешевша модель серед планшетів серії Tab S10.

Galaxy Tab S10 Lite оснащено процесором Exynos 1380. Він має 6 ГБ оперативної пам’яті й 128 ГБ сховища або 8 ГБ/256 ГБ з можливістю розширення за допомогою microSD до 2 ТБ. Акумулятор на 8000 мА·год із підтримкою швидкої зарядки забезпечує до 12 годин роботи. Планшет працює під управлінням Android 15 з оболонкою One UI.

Важливою перевагою пристрою є наявність у комплекті S Pen — завдяки йому на планшеті можна писати й малювати, що стане у пригоді студентам і митцям.

У Samsung Notes також можна використовувати Handwriting Assist для структурування рукописів і Math Solver для розв’язування математичних прикладів. Крім того, пристрій оснащений функціями Galaxy AI, серед яких кнопка для швидкого виклику ШІ-сервісів та Circle to Search для пошуку інформації безпосередньо з екрана.

Модель позиціонується як доступний планшет із підтримкою стилуса та ШІ-функцій, що робить її альтернативою базовому iPad.