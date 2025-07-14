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Медіанна зарплата українських QA зросла до $2200

Медіанна зарплата українських QA зросла до $2200
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
14 липня, 13:23
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Медіанна зарплата тестувальників в Україні влітку 2025 року становить $2200. Це на $200 більше, ніж у грудні 2024-го. Про це свідчить нове дослідження DOU, яке базується на майже 2000 відповідях.

За даними опитування DOU, зараз зарплати за рівнями виглядають так:

  • Junior QA — $800
  • Middle QA — $1800
  • Senior QA — $3200
  • QA Team Lead — $3500
  • QA Tech Lead — $4317
  • Head/Manager — $5000

У порівнянні з минулим півріччям зменшилася частка інтернів та джуніорів (з 18% до 15%), натомість зросла кількість досвідчених фахівців: Senior та Lead+ тепер становлять 42% (проти 39%). Найбільше зростання зарплат — у Middle QA в усіх напрямках.

Після дворічного спаду медіанна зарплата Automation QA знову зросла:

  • Middle AQA — +$175
  • Lead+ — +$150
  • Junior — +$50
  • Senior — без суттєвих змін

Manual та General QA:

  • Middle Manual QA — +$100
  • Lead Manual QA — -$200 після зростання взимку
  • Middle General QA — +$100
  • Senior General QA — -$160
  • Junior General QA — -$275 (вибірка лише 19 анкет)

Тип компанії та регіон:

  • У Middle Manual QA найвищі зарплати пропонують продуктові компанії.
  • У стартапах та не-ІТ-компаніях медіана нижча ($2000), що пов’язано з високою часткою початківців.
  • Найвищі регіональні медіани: Чернівці ($2475), Одеса ($2425), Київ і Львів ($2300).
  • Найнижчі: Суми ($1600), Чернігів ($1720), Харків ($1750).

За кордоном українські QA-фахівці мають вищі зарплати:

  • AQA та General QA — на 20% більше
  • Manual QA — на 10% Найвищі медіани у Німеччині ($3400), Іспанії ($3300) та Польщі ($3200).

Тестувальники, які використовують мови програмування  C#/.NET, Java або TypeScript, мають найвищі зарплати (до $3000). Python і JavaScript — нижчі ($2500–2523), що пов’язано з переважанням Manual QA серед користувачів цих мов.

Україна Бізнес
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