Медіанна зарплата українських QA зросла до $2200

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Медіанна зарплата тестувальників в Україні влітку 2025 року становить $2200. Це на $200 більше, ніж у грудні 2024-го. Про це свідчить нове дослідження DOU, яке базується на майже 2000 відповідях.

За даними опитування DOU, зараз зарплати за рівнями виглядають так:

Junior QA — $800

Middle QA — $1800

Senior QA — $3200

QA Team Lead — $3500

QA Tech Lead — $4317

Head/Manager — $5000

У порівнянні з минулим півріччям зменшилася частка інтернів та джуніорів (з 18% до 15%), натомість зросла кількість досвідчених фахівців: Senior та Lead+ тепер становлять 42% (проти 39%). Найбільше зростання зарплат — у Middle QA в усіх напрямках.

Після дворічного спаду медіанна зарплата Automation QA знову зросла:

Middle AQA — +$175

Lead+ — +$150

Junior — +$50

Senior — без суттєвих змін

Manual та General QA:

Middle Manual QA — +$100

Lead Manual QA — -$200 після зростання взимку

Middle General QA — +$100

Senior General QA — -$160

Junior General QA — -$275 (вибірка лише 19 анкет)

Тип компанії та регіон:

У Middle Manual QA найвищі зарплати пропонують продуктові компанії.

У стартапах та не-ІТ-компаніях медіана нижча ($2000), що пов’язано з високою часткою початківців.

Найвищі регіональні медіани: Чернівці ($2475), Одеса ($2425), Київ і Львів ($2300).

Найнижчі: Суми ($1600), Чернігів ($1720), Харків ($1750).

За кордоном українські QA-фахівці мають вищі зарплати:

AQA та General QA — на 20% більше

Manual QA — на 10% Найвищі медіани у Німеччині ($3400), Іспанії ($3300) та Польщі ($3200).

Тестувальники, які використовують мови програмування C#/.NET, Java або TypeScript, мають найвищі зарплати (до $3000). Python і JavaScript — нижчі ($2500–2523), що пов’язано з переважанням Manual QA серед користувачів цих мов.