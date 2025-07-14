Медіанна зарплата українських QA зросла до $2200

Медіанна зарплата тестувальників в Україні влітку 2025 року становить $2200. Це на $200 більше, ніж у грудні 2024-го. Про це свідчить нове дослідження DOU, яке базується на майже 2000 відповідях.
За даними опитування DOU, зараз зарплати за рівнями виглядають так:
- Junior QA — $800
- Middle QA — $1800
- Senior QA — $3200
- QA Team Lead — $3500
- QA Tech Lead — $4317
- Head/Manager — $5000
У порівнянні з минулим півріччям зменшилася частка інтернів та джуніорів (з 18% до 15%), натомість зросла кількість досвідчених фахівців: Senior та Lead+ тепер становлять 42% (проти 39%). Найбільше зростання зарплат — у Middle QA в усіх напрямках.
Після дворічного спаду медіанна зарплата Automation QA знову зросла:
- Middle AQA — +$175
- Lead+ — +$150
- Junior — +$50
- Senior — без суттєвих змін
Manual та General QA:
- Middle Manual QA — +$100
- Lead Manual QA — -$200 після зростання взимку
- Middle General QA — +$100
- Senior General QA — -$160
- Junior General QA — -$275 (вибірка лише 19 анкет)
Тип компанії та регіон:
- У Middle Manual QA найвищі зарплати пропонують продуктові компанії.
- У стартапах та не-ІТ-компаніях медіана нижча ($2000), що пов’язано з високою часткою початківців.
- Найвищі регіональні медіани: Чернівці ($2475), Одеса ($2425), Київ і Львів ($2300).
- Найнижчі: Суми ($1600), Чернігів ($1720), Харків ($1750).
За кордоном українські QA-фахівці мають вищі зарплати:
- AQA та General QA — на 20% більше
- Manual QA — на 10% Найвищі медіани у Німеччині ($3400), Іспанії ($3300) та Польщі ($3200).
Тестувальники, які використовують мови програмування C#/.NET, Java або TypeScript, мають найвищі зарплати (до $3000). Python і JavaScript — нижчі ($2500–2523), що пов’язано з переважанням Manual QA серед користувачів цих мов.