S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl виходить на PlayStation 5 у листопаді 2025 року

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
21 серпня, 10:33
GSC Game World оголосила, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде на PlayStation 5 20 листопада 2025 року. Гра отримає повну підтримку можливостей консолі Sony, включно з Adaptive Triggers, Haptic Feedback, підсвіткою, жестами на тачпаді, Tempest 3D Audio та трофеями.

Передзамовлення цифрової версії вже доступне і пропонує ексклюзивні бонуси, серед яких унікальні предмети, що допоможуть у виживанні та дослідженні Зони. Для тих, хто віддає перевагу фізичним копіям, передбачене стандартне видання гри, а на початку 2026 року вийде спеціальне "Habar Pack" видання з усіма культовими предметами з Ultimate Edition.

Компанія також представила новий трейлер, який демонструє геймплейні можливості PS5, включно з покращеною взаємодією з оточенням, деталізовану графіку та інтерактивні елементи, що полегшують занурення у світ гри. 

