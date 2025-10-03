Російські блогери повинні реєструвати свої Telegram-канали у Роскомнадзорі

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Російських блогерів, що ведуть великі канали у Telegram, зобов'язали передавати права боту Роскомнадзора. Ця вимога розповсюджується на канали з понад 10 тисяч підписників, повідомляють російські ЗМІ.

Обов'язково реєстрація для адміністраторів каналів у Telegram діє з 1 листопада 2024 року, а з початку 2025 року урядовці почали вимагати, аби соціальні мережі блокували сторінки, не зареєстровані у Роскомнадзорі.

Роскомнадзор заявляє, що при реєстрації та для отримання маркування "А+" власники каналів повинні запустити спеціальний бот у Telegram та додати його до переліку адміністраторів каналу. Ця процедура є обов'язковим етапом.

"Це єдиний спосіб підтвердження для Telegram володіння вами каналом, що реєструється. Після запуску бота отриманий на Держпослуг номер реєстрації звіряється з введеним в бот. Іншої процедури підтвердження володіння каналом у цій соціальній мережі немає", — йдеться у заяві Роскомнадзора.

Нагадаємо, раніше Роскомнадзор також ввів часткове обмеження голосових дзвінків у Telegram та WhatsApp, оскільки месенджери є основними каналами для шахрайства та "залучення до диверсійної і терористичної діяльності".