Російські хакери отримали тимчасовий доступ до дамби у Норвегії

Російські хакери 7 квітня 2025 року ненадовго отримали контроль над дамбою у Бремангері, на заході Норвегії. Вони скористалися доступом аби випускати 500 літрів води на секунду протягом чотирьох годин, перш ніж атаку зупинили. На щастя, ніхто не постраждав, повідомляє TechCrunch.

Це вперше, коли представники Норвегії офіційно звинуватили росію у кібератаці. Голова норвезької поліційної служби безпеки Беате Гангас у заяві сказала, що протягом минулого року були помічні зміни в активності проросійських кіберактивістів.

"Ціллю цієї операції — вплинути на населення та викликати страх та хаос серед нього. Наш російський сусід став більше небезпечним", — додала Гангас.

Вона також каже, що вирішила публічно розповісти про цю ситуацію, аби попередити населення та з метою запобігти майбутнім атакам.

Норвегія використовує гідроелектростанції для виробництва більшої частини електроенергії в державі. Норвезькі розвідувальні органи раніше попереджали про можливі ризики атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Як пише Reuters, російське посольство в Осло заперечило будь-яку причетність до інциденту. Представники стверджують, що заяви Гангас є "безпідставними та політично вмотивованими".

"Очевидно, що Норвезька поліційна служба безпеки марно намагається обґрунтувати міфічну загрозу російського саботажу проти норвезької інфраструктури цього року, яку вона сама вигадала у своєму лютневому (щорічному) звіті", — йдеться у заяві посольства.

Минулого року британська розвідка звинувачувала росію у проведені "безрозсудної кампанії" саботажу в Європі з метою залякування європейських країн, аби вони відмовилися допомагати Україні. Звичайно ж, російський уряд все заперечував.

До речі, у зоні ризику перебувають не лише європейські країни. Раніше повідомлялося, що хакери, яких підтримує російський уряд, здійснили масштабну кібератаку на судову систему США.