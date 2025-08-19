Відеокарти GeForce RTX 4000 отримають технологію генерації кадрів Smooth Motion

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

NVIDIA представила на Gamescom Smooth Motion — нову функцію драйвера, яка дозволяє створювати додаткові кадри на рівні системи для відеокарт серії GeForce RTX 4000. Вона стане доступною у бета-версії наприкінці серпня через застосунок NVIDIA, повідомляє TechRadar.

Smooth Motion працює за принципом технологій Frame Generation, використовуючи апаратні можливості тензорних ядер для передбачення та вставки проміжних кадрів. Це дозволяє підвищити плавність відтворення ігор навіть тоді, коли проєкт не має підтримки NVIDIA DLSS Frame Generation. За своєю ідеєю, це альтернатива AMD Fluid Motion Frames, на відеокартах Radeon.

Компанія зазначає, що технологія найкраще працює у діапазоні 60–120 кадрів на секунду, коли збереження низької затримки та відсутність помітних артефактів особливо важливі. Smooth Motion інтегровано безпосередньо у драйвер, тому гравцям не потрібно чекати на оновлення від розробників конкретних ігор.

Поки що функція обмежена лише серією RTX 4000, хоча раніше NVIDIA вже отримувала критику від користувачів RTX 3000 через відсутність підтримки нових можливостей. Компанія не уточнила, чи розглядає можливість додати Smooth Motion на попередні покоління відеокарт.

Також компанія оголосила про запуск нових серверів для сервісу хмарного геймінгу GeForce Now на потужностях RTX 5080 з 48 ГБ пам’яті та підтримкою DLSS 4.