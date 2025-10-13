Українська правда
Марк Гурман: смартокуляри Apple з дисплеєм зможуть запускати visionOS при підключенні до Mac

Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
13 жовтня, 14:39
Apple готується скласти конкуренцію Meta та розробляє власні смартокуляри. Як повідомляє Bloomberg, компанія паралельно працює над двома поколіннями гаджета. Модель другого покоління отримає вбудований дисплей і зможе працювати у двох режимах — залежно від підключеного пристрою.

У своєму бюлетені Power On Марк Гурман повідомив, що майбутня версія окулярів Apple зможе запускати повноцінну версію операційної системи visionOS у разі підключення до Mac, а при синхронізації з iPhone перемикатися на спрощений, більш зручний для мобільного користування інтерфейс.

Розумні окуляри Apple стануть конкурентом Ray-Ban Meta, які вже мають версію з дисплеєм у лінзі й коштують $799 у США. Водночас Гурман раніше зазначав, що перше покоління окулярів Apple не матиме такої функції.

Перші смартокуляри компанії будуть оснащені динаміками для прослуховування музики, камерами для фото та відео, голосовим керуванням, а також можуть отримати функції для моніторингу здоров’я.

Раніше Гурман казав, що Apple може представити перше покоління окулярів уже у 2026 році, а випустити на ринок — у 2027-му.

Нагадаємо, Apple готує до випуску нові iPad Pro, MacBook Pro та Vision Pro — усі вони будуть оснащені чипом M5.

Apple Розумні окуляри
