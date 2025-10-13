Марк Гурман: смартокуляри Apple з дисплеєм зможуть запускати visionOS при підключенні до Mac

Apple готується скласти конкуренцію Meta та розробляє власні смартокуляри. Як повідомляє Bloomberg, компанія паралельно працює над двома поколіннями гаджета. Модель другого покоління отримає вбудований дисплей і зможе працювати у двох режимах — залежно від підключеного пристрою.
У своєму бюлетені Power On Марк Гурман повідомив, що майбутня версія окулярів Apple зможе запускати повноцінну версію операційної системи visionOS у разі підключення до Mac, а при синхронізації з iPhone перемикатися на спрощений, більш зручний для мобільного користування інтерфейс.
Розумні окуляри Apple стануть конкурентом Ray-Ban Meta, які вже мають версію з дисплеєм у лінзі й коштують $799 у США. Водночас Гурман раніше зазначав, що перше покоління окулярів Apple не матиме такої функції.
Перші смартокуляри компанії будуть оснащені динаміками для прослуховування музики, камерами для фото та відео, голосовим керуванням, а також можуть отримати функції для моніторингу здоров’я.
Раніше Гурман казав, що Apple може представити перше покоління окулярів уже у 2026 році, а випустити на ринок — у 2027-му.
Нагадаємо, Apple готує до випуску нові iPad Pro, MacBook Pro та Vision Pro — усі вони будуть оснащені чипом M5.