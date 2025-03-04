RozetkaPay отримала ліцензію НБУ — тепер покупцям і продавцям можна буде відкривати рахунки

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Фінтех-компанія RozetkaPay, яка є частиною групи Rozetka-EVO, отримала ліцензію Нацбанку України, яка дозволяє відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", фінтех-компанія заявила, що на першому етапі рахунки відкриватимуться покупцям, які користуються послугою "оплата частинами", далі — і для продавців маркетплейсів групи компаній.

"Ми будуємо сучасну екосистему сервісів, яка об’єднує маркетплейс, онлайн- та офлайн-платежі, кредити, платіжні рахунки, програми лояльності та багато іншого. Впровадження фінансових сервісів сприятиме розвитку ринку електронної комерції та покращенню клієнтського досвіду", — зазначив CEO RozetkaPay Олександр Лапко.

CEO платіжного сервісу RozetkaPay Олександр Лапко; фото з сайту kosht.media

За даними Forbes Ukraine, власники рахунків отримають можливість зручніше оплачувати замовлення, брати участь у програмі лояльності, виконувати P2P-перекази та інші операції. У майбутньому сервіс стане доступним для підприємців, які продають товари на маркетплейсах Rozetka-EVO — вони зможуть отримувати виплати швидше та використовувати кошти для закупівель чи інших бізнес-цілей.

Рішення НБУ дозволяє RozetkaPay стати фінансовим гравцем на ринку електронної комерції, створюючи альтернативу традиційним банківським послугам. Раніше подібні фінсервіси запустили міжнародні компанії — Amazon Pay та Apple Card.

Довідка: RozetkaPay — платіжний сервіс, який забезпечує онлайн- і офлайн-платежі; компанія входить до групи Rozetka-EVO, що об’єднує найбільший онлайн-ритейлер України Rozetka та низку маркетплейсів, зокрема Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua; за даними Opendatabot, власником ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay) є кіпрська "Теманія Ентерпрайзис Лтд", кінцевими бенефіціарами вказані Владислав, Ірина та Давід Чечоткіни; за результатами роботи компанії за 9 місяців 2024 року, її дохід склав 502,3 млн грн, чистий збиток — 4,3 млн грн. У 2023 році показники сягнули 359,4 млн грн і 11,1 млн грн відповідно. Онлайн-ритейлер Rozetka заснований 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними, пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Компанія трансформувалася в онлайн-маркетплейс, але розвиває і мережу власних магазинів. Наразі працює 500 магазинів Rozetka у 150 містах України.

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