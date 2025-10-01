Росіяни знову "злили" неанонсований продукт Apple — цього разу iPad Pro M5

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Рік тому російські техноблогери отримали MacBook Pro з чипом M4 ще до офіційного анонсу. Цього року історія повторюється: у мережу потрапив неанонсований iPad Pro з процесором M5. Перше відео з’явилося на каналі Wylsacom, повідомляє Марк Гурман з Bloomberg.

Судячи з коробки, показаної у відео, це 13-дюймовий iPad Pro з чипом M5, 256 ГБ пам’яті та у кольорі Space Black.

Новий iPad Pro зовні не має помітних змін порівняно з поточними моделями на M4: він так само оснащений однією задньою камерою, чотирма динаміками та роз’ємом Smart Connector. Втім, є одна невелика зміна — напис "iPad Pro" більше не нанесений на задню панель пристрою.

GPU boost is actually up to 35% — Mark Gurman (@markgurman) September 30, 2025

Згідно з результатами тесту Geekbench 6, показаного у відео, чип M5 забезпечує до 12-15% вищу продуктивність багатоядерного CPU порівняно з M4 в iPad Pro. Як і M4, він має 9-ядерний процесор із трьома продуктивними та шістьма енергоефективними ядрами. Щодо графіки — за даними тесту Metal, GPU M5 надає до 35% кращу продуктивність, ніж у M4.

У результатах тесту також зазначено, що iPad Pro з 256 ГБ пам’яті отримав 12 ГБ оперативної пам’яті — так само як iPhone Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Для порівняння, iPad Pro з M4 і 256 ГБ мав лише 8 ГБ ОЗП.

12 GB of RAM too, matching the iPhone 17 Pro line. https://t.co/FeX3H5nTbW — Mark Gurman (@markgurman) September 30, 2025

Як і очікувалось, злитий iPad Pro працює на iPadOS 26, а в налаштуваннях видно, що акумулятор виготовлено у серпні 2025 року.

Крім M5, у наступному iPad Pro буде подвійна фронтальна камера. Одна для FaceTime, а інша — для режиму Deskview.

Another iPad Pro M5 shows up in Russia. https://t.co/lPw2IELlkK — Mark Gurman (@markgurman) September 30, 2025

Ймовірно, Apple офіційно представить iPad Pro з чипом M5 вже у жовтні.