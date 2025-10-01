Китайська BYD очолила український ринок нових авто у вересні 2025-го

За вересень українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє "Укравтопром". Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% перевищує показник серпня 2025 року.
Вперше лідером українського ринку стала китайська BYD, яка у п’ятеро перевищила свій торішній результат. Найближчими конкурентами залишаються Toyota та Volkswagen.
До ТОП-10 вересня увійшли:
- BYD — 989 од. (+438% до вересня 2024)
- Toyota — 828 од. (-1%)
- Volkswagen — 733 од. (+118%)
- Renault — 471 од. (-13%)
- Skoda — 467 од. (+5%)
- BMW — 366 од. (-16%)
- Hyundai — 347 од. (+47%)
- Zeeker — 248 од. (+103%)
- Mazda — 244 од. (+17%)
- Honda — 216 од. (+50%)
До речі, вперше бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.
З початку року в Україні зареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше, ніж торік.