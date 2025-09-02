Ринок нових авто у серпні 2025 року показав найкращий результат за останні 11 місяців

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

За даними Укравтопрому, у серпні 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів.

Хоча цей показник на 16% менший, ніж у серпні 2024 року, тоді попит був аномально високим через очікуване введення додаткового 15% податку на авто. Водночас у порівнянні з липнем цього року ринок продемонстрував зростання на 5%.

Лідером продажів залишається Toyota (999 авто), а на другій позиції закріпився китайський виробник BYD (860 авто). Далі в рейтингу йдуть Renault (529), Volkswagen (527), Skoda (407), Hyundai (393), BMW (337), Honda (328), Suzuki (231) та Audi (225).

Бестселером серпня став кросовер Renault Duster, який розійшовся тиражем у 486 одиниць.

З початку року в Україні зареєстровано 46 тис. нових автомобілів, що на 3% менше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Таким чином, попри складні умови, ринок демонструє стабілізацію та ознаки поступового відновлення.