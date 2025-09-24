Українська правда
Європейський ринок електромобілів зростає, але Tesla втрачає позиції

Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
24 вересня, 15:47
0

Ринок електрокарів у Європі демонструє вибухове зростання. За перші вісім місяців 2025 року продажі нових електромобілів зросли на 26%, а в серпні їхня частка досягла рекордних 20% від усіх нових авто. Це означає, що електрокари стрімко виходять у масовий сегмент, пише AranaEV.

Втім, на тлі загального підйому один із ключових гравців галузі втрачає позиції. Tesla, яка довго була беззаперечним лідером, зафіксувала різке падіння продажів. Попри те, що Model Y залишається найбільш продаваним електрокаром у Європі (83 тис. авто з початку року), його продажі скоротилися на 34% у порівнянні з минулим роком. Model 3, яка посіла третє місце з понад 50 тис. продажів, також втратила майже 30%.

На ринку, де більшість конкурентів демонструє зростання, Tesla стала єдиним великим брендом у ТОП-10 із негативною динамікою. У серпні компанія продала 14,2 тис. електромобілів — на 23% менше, ніж торік, хоч і краще, ніж у липні, коли Tesla опустилася на сьоме місце.

Лідером місяця став Volkswagen Group, який реалізував 16,1 тис. електрокарів, що на 45% більше, ніж роком раніше. Успіх концерну пояснюється широким асортиментом: від компактного ID.3 до кросовера ID.4 та нового седана ID.7. Така стратегія забезпечує покупцям більше вибору й витісняє Tesla, яка покладається лише на дві моделі.

BMW замкнула трійку лідерів із 12,5 тис. продажів (+7%). Ford також зміцнив позиції завдяки новому електричному Explorer, витіснивши Kia з ТОП-10.

Аналітики відзначають, що проблема Tesla полягає не у відсутності попиту на електрокари загалом, а у надто вузькій модельній лінійці. Водночас успіх Volkswagen і зростання продажів інших "традиційних" виробників показують, що споживачі віддають перевагу різноманіттю.

Попри проблеми американського бренду, загальна тенденція для ринку надзвичайно позитивна. Досягнення 20% ринкової частки вже зараз наближає ЄС до виконання суворих екологічних норм, запланованих на 2025–2027 роки.

